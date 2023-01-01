Hazır Giyim Sertifikasyon Merkezi

Giderek zorlaşan küresel rekabet koşulları...





Avrupa Birliği’nin desteklediği Katma Değer ve İstihdam Odaklı Belgeli İşgücü Seferberliği Projesi (KİBİS) kapsamında açılışı yapılan İHKİB Hazır Giyim Sertifikasyon Merkezi (HSM), Türkiye’nin tasarım ve moda odaklı ihracat hedefi için donanımlı işgücü alt yapısını oluşturacak.

HSM'nin açılış töreninde konuşan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi projeyi şöyle özetledi: “Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzde, 2 yılda 4 milyar dolarlık ihracat artışı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Giderek zorlaşan küresel rekabet koşulları karşısında, hazır giyim ekonomisinden yüksek katma değerli moda ekonomisine geçiş yapıyoruz. Bu noktada büyük bir görev üstlenecek olan İHKİB Hazırgiyim Sertifikasyon Merkezi moda ekonomisine geçişte fabrikalarımızın aradığı belgeli işgücü talebini karşılayacak. Bir başka ifadeyle Türk hazır giyim sektörü İHKİB HSM ile bir üst faza geçecek.

“İlk yıl 9 meslek özelinde her meslekten 500 kişinin belgelendirilmesini öngörüyoruz. Toplamda ilk yıl 4 bin 500 kişiye belge vermeyi planlıyoruz. Bu yıl kadın, erkek, çocuk, iç giyim modelistleri, model makineciler ve kompleciler merkezimize müracaat ederek sertifikalarını alabilirler. Diğer meslek gruplarıyla ilgili çalışmalar dönem dönem devreye sokulacak.”