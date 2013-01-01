Hedef Filo 18.000 kontratlı araçla filo kiralayacak

Hedef Filo’dan 350 milyon TL Yatırım





Operasyonel filo kiralama sektöründe 10’uncu yılını kutlayan Hedef Filo, 2012 yılında 2 bin 200 müşterisine yaklaşık 14 bin kontratlı araçla hizmet ulaştırırken, 2013 yılında 350 milyon TL yatırım yaparak filosunu 18 bin kontratlı araca çıkaracak.

Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem şu bilgiyi verdi “Yurt çapında 700’ü aşkın anlaşmalı yetkili servis ile çalışmaktayız. Yaygın servis ağımız sayesinde müşterilerimiz Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar her hangi bir sorun ile karşılaştıklarında tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilmekteyiz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma politikamız ile sektöre ilk portföy yönetici tanımını getirdik. Her müşterimize bir portföy yöneticisi atayarak, sektördeki en yakın rakibimizin 2 katından daha fazla direkt satış ekibiyle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin en doğru hizmeti sürekli ve kesintisiz almasını sağlamak için 43 kişiden oluşan portföy ekibimizi 2013 yılı sonunda 56 kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.