Henkel’in 2013 performansı

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, Henkel’in dünya genelinde ve Türkiye özelinde gösterdiği başarılı 2013 performansını açıkladı.

Buna göre Henkel 2013 yılında yüzde 3.5 organik büyüme elde etti ve toplam satışları 16 milyar 400 milyon Avro’ya yükseldi. Yükselen pazarlarda organik büyüme ise yüzde 8.3 olarak gerçekleşti.

Türk Henkel, elde ettiği çift haneli büyüme ile bu büyümeye en fazla katkıyı sağlayan ülkelerden biri oldu. 2013 yılında 400 milyon Avro’nun üzerinde satış geliri elde eden Türk Henkel’in üç iş birimi de bu başarıya katkıda bulundu. Güçlü ürün inovasyonları da başarı açısından önemli bir faktör olarak öne çıktı.