Hitachi Kokusai, Türkiye pazarında

Hitachi Kokusai, yayın ekipmanları alanındaki faaliyetlerini Orta Doğu’ya genişletmek üzere Türkiye’de bir şirket kurdu.





Hitachi Kokusai Electric Inc. Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Manabu Shinomoto, 10 Haziran 2013 tarihinde Türkiye’de İstanbul’da, Hitachi Kokusai Electric Turkey Elektronik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketini kurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Manabu Shinomoto, “Hitachi Kokusai, Brezilya’da yayın vericileri üretimine yönelik bir şirket kurarak bu alandaki faaliyetlerini küresel pazara yaymaya devam ediyor. Hitachi Kokusai Turkey şirketini kurmaktaki amacımız, yayın ekipmanları ve yayın sistemleri alanındaki faaliyetlerimizi Orta Doğu’ya yaymaktır. Gelecekte yalnızca satış ve bakım gibi hizmetler sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye’nin serbest ticaret bölgelerinde “yerel tüketim için yerel üretim” esaslı iş modelini geliştireceğiz” dedi. Shinomoto, Türkiye’de dijital yayın sistemine geçiş planları yapıldığını ve yeni sistemle ilgili pazarlarda genişleme beklendiğini de aktardı. Basın toplantısına ayrıca Hitachi Kokusai Turkey Başkanı Kiyoshi Funada ve Hitachi Kokusai Turkey Genel Müdürü Cemal Yılmaz da katıldı.