Hizmet insanların ayağına geldi

Resmi ilanları yerinde teslim alarak kamuyu iş yükü ve maliyetten, vatandaşı da büyük bir külfetten kurtaracak olan Basın İlan Kurumu İstanbul Adalet Sarayı İrtibat Bürosu açıldı.

Adliye personeli ve vatandaşlar ilan vermek için artık Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü’ne gitmeyecek. 43 bin ilan yerinde alınacak. Açılış töreninde konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, “Basın İlan Kurumu olarak hizmeti insanların ayağına götürelim istedik. Yerinde hizmet vermeyi amaçladık. İstanbul trafiğini düşünecek olursanız saatlerce sürecek bir işlem burada iki-üç dakikada neticeleniyor” dedi.