HMF Hyundai Forklift’e en iyi distribütör ödülü

HMF Makina, Hyundai Kore Forklift Bölümü’nden 2013 yılında başarılı satışları ve pazar payı ile dünyanın en iyi distribütörü ödülünü aldı.

15-22 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen sektörün alanında lider fuarı CeMAT’da; Hyundai Heavy Industries Kore tarafından “Forklift Ürün Grubu Yılın En İyi Distribütörü” ödülüne layık görülen HMF Makina’nın ödülü HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar’a verildi.

Öztoygar teşekkür konuşmasında; “Emeği geçen tüm takım arkadaşlarımız adına bu özel ödülü teslim aldım. 2013 yılında gösterdikleri satış, pazarlama, satış sonrası ve lojistik performanslarından dolayı tüm ekibimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.