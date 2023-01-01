HMF Makina Avrupa Yakasında

HMF Makina Avrupa Yakasında ilk servisini ve bölge müdürlüğünü açtı.

HMF Makina, Hyundai İş Makinası ve Endüstriyel ürün müşterilerine hizmet verecek olan İstanbul Avrupa Yakasındaki ilk merkez servisini ve bölge müdürlüğünü, Hyundai Heavy Industries Başkanı Mr.Koo Ja-Jin başta olmak üzere HMF yöneticileri, çalışanları ve müşterilerinin katılımıyla Hadımköy’de hizmete açtı. Servis hizmetinin yansıra satış ve yedek parça bölümleri ile birlikte komple bir tesis olarak hizmet verecek yeni servis yaklaşık 4000 m2 alan üzerine kuruldu. Mr. Koo Ja-Jin açılış konuşmasında; “Bugün, HMF ikinci merkez servisini Hadımköy’de açıyor. Bu servis ile HMF’nin Avrupa yakasındaki Hyundai müşterilerine çok daha iyi bir hizmet sunmaya devam edecek” dedi.