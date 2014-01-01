HP geleceğin BT dünyasını şekillendiriyor

HP, Türkiye’deki müşterilerine ve iş ortaklarına yönelik HP World 2014 etkinliğini İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Binden fazla şirket yöneticisinin katıldığı etkinlikte sektörün önde gelen uzmanları interaktif oturumlar ve özel eğitimler eşliğinde sektör paydaşlarına büyük veri, bulut, mobilite ve güvenlik başlıkları altında Türkiye teknoloji pazarındaki değişimleri anlattı.

Etkinliğin konuşmacıları arasında yeralan HP Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, görüntüleme ve baskı cihazları, kişisel sistemler, yazılım, hizmet ve BT altyapısı alanlarında yenilikçi çözümler sunan dünyanın en büyük BT şirketi olan HP’nin kurumsal çözümlerini şirket yöneticilerine aktardı: “Geleceği şekillendiriyoruz. Verinin ışık üzerinden iletilmesi ile hız ve güç verimliliği alanlarında çığır atan fotonik teknolojisinin yanısıra büyük veriyi görselleştirerek hızlı karar almayı sağlayan çözümler ve yazılım tabanlı hesaplamayı gerçeğe dönüştüren, evrensel bellek mimarisine sahip Memristor teknolojisi üzerinde çalışıyoruz. Firmaların yeni nesil BT gereksinimleri arttı. Kurumların daha hızlı inovasyon, daha hızlı servis, yüksek çeviklik seviyesi, az kaynakla çok iş yapma gibi beklentilerini ‘Yeni Nesil BT için çözümler sunmak’ stratejisiyle karşılayacağız.”