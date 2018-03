HP yeni dönem stratejilerini paylaştı

Türkiye’de 24 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren HP, müşteri taleplerinin günden güne değiştiği elektronik sektöründeki yeni dönem stratejilerini paylaştı. HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Ülke Müdürü Filiz Akdede, HP’nin Türkiye’deki geçmişini, bugününü ve yarınını anlattı.





HP’nin ürün ve çözüm portföyünün müşterilerin farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak genişlediğini ifade eden Filiz Akdede, tüm Türkiye’ye yayılan geniş servis ve bayi ağı ile rakipsiz olduklarının altını çizdi. Her ürün ve her alanda müşteri memnuniyeti odaklı olduklarını söyleyen Akdede, yaşanılan çağda müşterinin tüm sektörlerde belirleyici faktör olduğunu ve HP’nin de müşterilerini dinleyip onların özgün ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler tasarlayarak farklılaştığının altını çizdi.

Dünyanın en büyük tedarik zincirlerinden birini yürüten HP, insan ömrünün her dakikasında ortalama 4 sunucu, 120 PC ve 100 yazıcının teslimatını gerçekleştiriyor. 160 bin perakende mağazasını ve 185 bin kanal ortağını içeren dev bir ekosistemin başında bulunan HP, 2012 yılını laser ve inkjet segmentindeki yazıcıların dahil olduğu toplam yazıcı pazarında yüzde 47’lik pazar payı ile lider kapattı.

IDC’nin 2012 verilerine göre Türkiye’nin 11 yıl boyunca kesintisiz olarak en çok tercih ettiği bilgisayar ve yazıcı markası olan HP’nin yeni dönemde odaklandığı konuların başında ultrabook’lardan hibrit PC’lere ve tabletlere kadar geniş bir alanda farklı işletim sistemlerinin avantajlarını müşterilerin yaşamına katan, zengin çeşitlilikte ürünler ve çözümler geliyor.