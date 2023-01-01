HSBC büyümeye desteğini 2 kat büyüttü

Türkiye’deki şirketlere uluslararası pazarlardaki fırsatları yakalayabilmeleri için kurduğu “Uluslararası Büyüme Desteği”fonundan geçtiğimiz yıl, 1.5 ay gibi kısa bir sürede 1 milyar TL’lik kaynak aktaran HSBC, bu kaynağı 2014 yılında 2 katına çıkartmaya karar verdi.

Firmaların dış ticarette doğru ürün, doğru hizmet ve doğru finansman ile desteklenmesini amaçlayan program, finansal kaynağın yanısıra HSBC’nin küresel ağı, tecrübesi, bilgi birikimi ve uluslararası bağlantılar konusunda danışmanlık desteğini de müşterilerin hizmetine sunuyor.

HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Virma Sökmen, “Yoğun ilgi gören Uluslararası Büyüme Desteği’ndeki fon miktarını, bu yıl iki katına çıkartarak, uluslararası ticarette büyümek isteyen firmalara 2 milyar TL’lik bir kaynak sunuyoruz. ‘Uluslararası Büyüme Desteği’ ile finansal kaynağın yanısıra HSBC’nin küresel ağını, tecrübesini ve bilgi birikimini de müşterilerimizin hizmetine sunuyor, firmaların uluslararası pazarlara açılmasında önemli avantajlar sağlıyoruz” dedi.