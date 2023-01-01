Huawei’den Türk tarımına bilişim desteği

Türkiye’nin önemli bilişim odaklı tarım projesi TARSEY (Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı’nın liderliğinde, hayata geçti.

Huawei’nin teknolojik altyapısını üstlendiği proje Türk tarımının geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türk tarımının her alanda kayıt altına alınarak, verilerinin saklandığı, raporlamalarının yapıldığı ve sonuçlarının gözlemlendiği entegre bir sistem olan TARSEY (Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Projesi, Ankara’da gerçekleştirilen özel bir toplantıyla tanıtıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, TARSEY’de aktif olarak yer alan markaların yöneticileri de bulundu. Projenin amaçlarından biri tarım istatistikleri konusuna kalıcı bir çözüm getirebilmek için, dönemsel tahmin çalışmalarını biryana bırakıp sürekli ve gerçek zamanlı verilerle bir bilgi sistemi kurulması olarak açıklandı. Huawei Kurumsal Çözümler Bölge Başkanı Han Aiping, “Günden güne bilişim teknolojileriyle değişen dünyanın artan ihtiyaçları, bizleri her gün yeni çözümler aramaya yönlendiriyor. İletişimde, ulaşımda, ticarette ve kamuda, sürdürülebilir gelişimin yolu, güncel bilgi teknolojilerinden geçiyor” dedi.