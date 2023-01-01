IAB KOBİ’leri dijital pazarlama için hazırlayacak

42 farklı ülkede faaliyet gösteren IAB Türkiye, KOBİ’lerin interneti daha verimli kullanması için geliştirdiği re-KOBİ (Rekabetçi Kobi) Uzaktan Eğitim Platformu’nu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aralık ayında Kocaeli’de başlayacak olan İnternet ile Güçlü KOBİ Semineri, farklı şehirlerde de KOBİ’lerle buluşmaya devam edecek.

Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilecek İnternet ile Güçlü KOBİ Seminer dizisinin ilki 4 Aralık Perşembe günü Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek. Seminerde internetin gelişimi, iş hayatına ve reklamcılığa getirdiği yenilikler ve imkanlar anlatılacak. Ayrıca IAB Türkiye’nin 2013 yılında hazırlıklarına başladığı ve KOBİ’lere yönelik uzaktan eğitim platformu olarak tasarlanan "re-KOBİ" Programı tanıtılacak.

IAB Türkiye tarafından hazırlanan "re-KOBİ" Eğitim Platformu ile küçük ve orta boy işletmelerin, internetin imkanlarını kullanarak markalaşmasına, KOBİ’lerin interneti daha verimli kullanarak ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Projeyle birlikte KOBİ’lerin dijitalde farkındalıkları arttırılarak sektörde ve dijital pazarda büyümeleri de amaçlanıyor.