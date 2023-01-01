İbis Otel Alsancak hizmete girdi

Hizmete giren İbis Otel Alsancak ile birlikte...





Akfen GYO tarafından İzmir’de geliştirilen 3 yıldızlı İbis Otel Alsancak yatırımı tamamlanarak hizmete açıldı. Otel Accor tarafından işletilecek.

Akfen GYO Genel Müdürü Vedat Tural, İzmir’in en işlek noktalarından biri olan Konak’ta hizmete açılan İbis Otel Alsancak’ın 140 oda kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Tural şu bilgiyi verdi: “Hizmete giren İbis Otel Alsancak ile birlikte 12 Türkiye’de, 2 Rusya’da ve 1 tane de KKTC’de bulunan faal otellerimiz ve Kaliningrad/Rusya, Türkiye’de de Esenboğa ve Karaköy’de devam eden yatırımlarımızla birlikte toplam 18 otel ve 3124 odadan oluşan bir portföye ulaştık. İbis Otel Alsancak’ın, gerek konumu gerekse işgücü potansiyeliyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan İzmir’e büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”