IBM SmartCamp İstanbul ödülleri

İnovasyon dünyasının tanınmış isimlerinden, IBM Teknoloji Akademisi Eski Başkanı ve İnovasyon ve Girişimcilik Profesörü Rashik Parmar, teknolojiyle süregelen değişimi iş dünyasına anlatmak üzere Türkiye’deydi.

Dünyadan çarpıcı rakamları paylaşan Parmar, “Önümüzdeki 25 yılda enerji tüketiminin yüzde 50 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dünyada 820 milyon insan yeterli beslenemiyor. Öte yandan, ürettiğimiz gıdaların yüzde 50’si tarladan marketlere uzanan yolculukta israf ediliyor. Son 100 yılda küresel su kullanımı nüfusun iki katı oranında arttı. Bugün, beş kişiden birinin halen temiz içme suyuna erişimi yok” diye konuştu.

Rashik Parmar şöyle devam etti: “Büyük verinin ve dijital gücün yönlendirdiği ve bilgi yığınının yarattığı deprem dalgasıyla bir kırılma noktasındayız. Bu süreçte öngörü yeteneğine sahip sistemlere, akıllı altyapılara, teknolojiyle yakın işbirliğine ve yeni bakış açısına ihtiyacımız var. İnsanlar ve makineler arasında entegre ve yakın çalışma ortamı sağlanması, dijital ve bilgi çağında başarının tek yoludur.”