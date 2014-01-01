ICSG 2014’te Siemens standı

8 Mayıs’ta WOW Convention Center’da açılan 2. ICSG Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı, akıllı şebeke çözümlerinde kanıtlanmış uzmanlığı ve benzersiz uygulamalarıyla endüstrideki en kapsamlı akıllı şebeke portföyüne sahip olan Siemens Türkiye standıyla renklendi.

Siemens Türkiye standını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da ziyaret ederek Siemens Akıllı Şebekeler Bölüm Direktörü Hasan Ali Pazar’dan detaylı bilgi aldı.

Siemens Akıllı Şebekeler Bölümü, enerji üreticileri, şebeke operatörleri, endüstriler, OSB’ler ve belediyeleri kapsayan müşterilerine akıllı iletim ve dağıtım şebeke sistemlerinin yanı sıra merkezi olan ve olmayan enerji üretimi entegrasyonu da sunuyor. Siemens, çözüm ortakları ve müşterileriyle birlikte “akıllı şebekeler”i moda bir kavram olmaktan öteye, bir iş modeline dönüştürüyor ve enerjiyi akılla birleştiriyor.