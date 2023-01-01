İDA’nın yeni başkanı Işıl Arıdağ

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü-ICCO’nun Türkiye kanadını oluşturan ve sektörün önde gelen 27 şirketini aynı çatı altında buluşturan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ (Ünite İletişim) oldu.

İDA’nın yeni Yönetim Kurulu’nda asil üye olarak Dr. Arın Saydam (Bersay İletişim), Emine Çubukçu (Ogilvy Halkla İlişkiler), Esra Şengülen Ünsür (Artı) ve Özge Uzun (Lobby PR) yeraldı. Melek Manisalı (M3 Halka İlişkiler), Ufuk Çarşıbaşı (Communication Partner), Serhat Özkütükçü (Denove PR), Seda Yalçın (Weber Shandwick) ve Mustafa Kaya (Lorbi Tanıtım), Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak seçildi. Denetleme Kurulu, Nihal Aydoğan (Medyaevi), Ertuğrul Kale (Greenactive) ve Necla Zarakol’dan (Zarakol) oluştu. Etik Kurulu Üyeleri; Barika Göncü (BG İletişim), Cengiz Turhan (Grup 7) ve Meral Saçkan (MPR) oldu. Danışma Kurulu ise İDA’nın kuruluşundan bugüne kadar başkanlık görevini üstlenen Meral Saçkan (MPR), Necla Zarakol (Zarakol), Cengiz Turhan (Grup7), Figen İsbir (Excel İletişim) ve Cem İlhan’dan (Tribeca) oluştu. İDA Başkanı Işıl Arıdağ, “Sürdürülebilir ve verimli büyümek için sağlıklı ve güçlü zemin hedefliyoruz” dedi.