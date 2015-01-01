İDDMİB’in yeni pazar hedefi; ABD ve Afrika

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Avro’daki kayıpları dikkate alarak 2015’te hedef pazarını dolar ile ticaret yapan ülkelere çevirdi. Öncelikli hedef pazar ABD olarak öne çıkarken Afrika ve Güney Amerika ülkeleri ile Türkmenistan da tercih edilen ülkeler arasında. İDDMİB, 2014’te yüzde 4.5 artışla 7.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, 2015’te bunu yüzde 8 oranında artırmayı hedefliyor.

İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, bölge ülkelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı hedefin az da olsa gerisinde kaldıklarını kaydederek, 2015’in Avro dolar paritesi ve yine bölgedeki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle zor bir yıl olacağını vurguladı. İDDMİB olarak ihracatın yüzde 55’ini AB’ye yaptıklarını, alımlarını ise dolar üzerinden sağladıklarını belirterek, 2015’te karlılık oranlarının yüzde 10 seviyelerinin altına düştüğünü kaydetti.

Rıdvan Mertöz, sıkıntıları aşabilmek için yurtdışında ticaret merkezleri şeklinde şirketler kurmayı, hedef ülkelerde bu yönde etkinliklerini ve pazar paylarını artırmayı planladıklarını açıkladı: “Öncelikle ABD olmak üzere Afrika ülkelerini de bu kapsamda ele aldık. Kurlardan dolayı birçok ihracatçının ağzını bıçak açmıyor. Yumurtaların hepsini bir sepete koymamaya çalışıyoruz. Sıkıntılar 2015’te de devam edecek. Maliyetlerimizi çok ciddi gözden geçiriyoruz. Afrika’ya ticaret merkezi açmak için ve pazar payımızı artırmak için çalışıyoruz. Ayrıca Türkmenistan, Romanya ve Macaristan da merceğimiz altında. AB’ye olan yüzde 50 seviyesindeki ihracatımızı yüzde 40 seviyesine indirip pazarlarımızı çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz.”

Rıdvan Mertöz, maliyetlerini azaltmak için üretimi İstanbul’dan Anadolu’ya kaydırmak için 5. ve 6. Bölgelerdeki teşvik imkanlarından yararlanmak için çalışmalar da yaptıklarını aktardı. 2023 vizyonu çerçevesinde 25 milyar dolar ihracatı hedefleyen İDDMİB, bu hedefe Ar-Ge, tasarım ve inovasyonla ulaşacak.