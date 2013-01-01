İDO’nun yaz sezonu biletleri

İDO, okulların kapanmasıyla birlikte 17 Haziran’da başlayacak ve 15 Eylül tarihine kadar devam edecek yaz tarifesini açıklayarak, biletlerin satışına başladı. 2013 senesini müşteri yılı ilan eden İDO’da, en yüksek sezonu oluşturan yaz döneminde de yine zam yok. Çok sayıda avantajlı kampanya bileti ise tüm satış kanallarında İDO yolcularını bekliyor.





İDO’nun avantajlarla dolu yaz tarifesi kapsamında yaklaşık 4,5 milyon yolcu koltuğu ve 700.000 araç kapasitesi satışa sunuluyor. Özellikle yaz tatili planlarını erkenden yaparak biletlerini önceden alan tatilci ve yazlıkçılar, kampanya biletlerine ulaşmak konusunda daha avantajlı olacaklar. İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, “Umarım kampanyamız, halihazırda ulaştığımız rekorları daha da yukarı taşımamızı sağlayacaktır” dedi.