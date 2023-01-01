IFC, Şişecam Soda Sanayii’ne ortak

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu’nun Kimyasallar Grubu şirketlerinden Soda Sanayii A.Ş.’ye ortak oluyor.

Taraflar arasında imzalanacak anlaşmaya göre; IFC, toplam azami 25 milyon dolar karşılığı Soda Sanayii hissesi alıyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, anlaşmaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarının yanısıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Bugün üretim kapasitesi açısından cam ev eşyasında Avrupa’nın ikinci, dünyanın üçüncü; düzcamda Avrupa’nın üçüncü, dünyanın altıncı ve cam ambalajda ise Avrupa’nın dördüncü, dünyanın beşinci büyük üreticisiyiz. Kimyasallar alanında da faaliyet gösteren Topluluğumuz, Avrupa’nın dördüncü, dünyanın 10’uncu büyük soda üreticisidir. Aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük kromik asit üreticisi olan Şişecam, dünyanın en büyük sodyum bikromat ve bazik krom sülfat üreticisidir.

Önemli bir adım atıyoruz. Sürdürülebilir büyüme misyonumuz doğrultusunda ortak değerleri paylaştığımız dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından IFC, Şişecam Kimyasallar Grubu’nun ana şirketi Soda Sanayii’ne ortak oluyor. IFC’nin Soda Sanayii’ne yaptığı yaklaşık 25 milyon dolarlık bu yatırım, uluslararası alanda Şişecam Topluluğu’na duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.”