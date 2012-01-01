IFC'nin 2012-2015 Türkiye Stratejisi:2 milyar dolar yatırım

Yatırım planlarında öncelikli alanlar; altyapı yatırımları, yenilenebilir enerji, ulaşım ve şehir altyapı hizmetleri, enerji verimliliği, finansal kurumlar aracılığı ile finansal erişim ve KOBİ'ler ile Türk şirketlerinin yurtdışına açılımlarını desteklemek olarak belirlendi.





Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC Dünya Bankası Ortak Ülke Stratejisi dahilinde Türkiye'de 2012-2015 mali yılları arasında, sadece IFC kaynakları ile sendikasyonlar hariç toplam 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım planlarında öncelikli alanlar; altyapı yatırımları, yenilenebilir enerji, ulaşım ve şehir altyapı hizmetleri, enerji verimliliği, finansal kurumlar aracılığı ile finansal erişim ve KOBİ?ler ile Türk şirketlerinin yurtdışına açılımlarını desteklemek olarak belirlendi. Ayrıca Türkiye?nin finansal kaynaklara daha az erişimi olan bölgelerine yönelik projelerin de öncelikler arasında yer aldığı belirtildi.

IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalara açılmasına, ağırlıklı olarak Balkanlar, Rusya, Gürcistan, Haiti, Tunus , Mısır ve Hindistan gibi yerlerde yaptıkları yatırımlara destek verdiklerini açıkladı.



