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IFS E-Defter Uygulaması müşterileriyle buluşuyor

Global kurumsal yazılım firması IFS, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile yürürlüğe giren ’elektronik defter’ (e-defter) uygulaması için geliştirdiği “IFS E-Defter Uygulaması”nı, İstanbul’da yaptığı etkinlikle tanıttı.

GİB tarafından Elektronik Defter Genel Tebliği’nin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” alan ve edefter.gov.tr adresinde duyurumu yapılan uyumlu yazılımlar listesinde yeralan IFS E-Defter Uygulaması, pek çok kullanıcı tarafından da büyük beğeni topladı.  IFS E-Defter Uygulaması kapsamında ‘Yevmiye Defteri’ ve ‘Defter-i Kebir’ belgeleri  “GİB” - Gelirler İdaresi Daire Başkanlığı’nın belirlediği standartta oluşturulabilmesi için diğer uygulamalardan farklı olarak,  veriler kaynağında  istenilen  formatta, hataya meydan vermeden oluşturuluyor ve GİB’e elektronik olarak gönderimi sağlanıyor.

 

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