IFS, ‘Otomotivde İleri ERP Uygulamaları’nı tanıttı

Kurumsal yazılım firması IFS, pek çok otomotiv firmasının katılımıyla otomotiv sektörü için geliştirilmiş çözümlerini, 25 Eylül’de, Ritz Carlton’da düzenlediği etkinlikte tanıttı.

Tam gün süren etkinlik IFS’in otomotiv sektörü referanslarının tanıtımıyla başladı. Ardından yeni ürün tasarımı ve PLM, EDI ile sipariş yönetimi, Kanban uygulamaları, kalite yönetiminde TS 16949 uygulamaları, üretimden veri toplama uygulamaları, depo yönetimi, bakım yönetimi ve OEE, sonlu kapasite planlama ve çizelgeleme gibi IFS’in ileri ERP uygulamalarına ait çözümler anlatıldı. Bu uygulamaları başarı ile uygulayan IFS müşterilerinden Yeşilova Holding’in Bilgi İşlem Müdürü Onur Ağca, holding bünyesindeki IFS ERP uygulamalarından sözetti. Etkinlik Oracle’ın İş Zekası tanıtımı ve IFS 8’in genel özelliklerinin tanıtımıyla son buldu. 50’den fazla otomotiv firmasının katılımıyla geçen etkinlikte IFS ERP’ye ilgi büyüktü.