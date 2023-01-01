IFS Türkiye’den Baykal Makine’ye ERP çözümleri

Makine ve ekipman imalatı sektörü, müşterilere özel üretim ve tasarım yaptığı ve satış sonrası servis de dahil olmak üzere ürün yaşam döngüsünün tamamında hizmet verdiği için kendine özgü uygulamalara gereksinim duyuyor.





Baykal Makine de bu sektörün önemli oyuncularından biri olarak esnek, hızlı, özelleştirilebilir bir ERP sistemine geçmeyi hedefliyordu. Çözümü, IFS Türkiye’den aldığı IFS ERP hizmeti sayesinde gerçekleştirdi.

Baykal Makina böylelikle tüm süreçlerini konfigüre edilebilir bir yapıda yönetebilecek. Tasarım, Ar-Ge, satış ve satın alma, farklı modlarda üretim yönetimi, planlama, finans-muhasebe, depo, stok yönetimi, bakım, satış sonrası servis, kalite ve doküman yönetimi gibi tüm süreçlerde IFS ERP çözümü kullanılacak.