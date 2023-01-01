İGEME’den 10 bin dolar ödül

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME); 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için bir seferberlik hareketi başlatıyor.

Uygulanabilir en başarılı projeye 10 bin dolar ödül, ilk 5 projeye ayrıca 2 bin 500 dolar ödül verilecek. “En İyi İhracat Geliştirme Projesi, En İyi Yeni Pazar Çalışması, En İyi Organizasyon Fikri, En Başarılı İnovasyon” alanlarında yapılan yarışma herkese açık olacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin projelerini mail veya posta ile İGEME’ye göndermeleri yeterli olacak. E-mail adresi: igeme@igeme.com.tr Tel: 0216 399 51 53.