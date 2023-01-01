İGİAD Girişimcilik Ödülü

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Adamları Derneği’nin 10. Yılı vesilesiyle 2013 Girişimcilik Ödülü de verildi. Törende konuşan İTO Başkanı İbrahim Çağlar; İş Dünyasına “İş’te Ahlakı” 10 yıldır her platformda hatırlatmaya çalışan İGİAD’a teşekkür ederken İGİAD’ı üye profili ile de İTO ile etkileşimi ve bağı güçlü, kısa zamanda büyük gelişme gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirdi.

Girişimcilik ödülüne İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Dursun Topçu’nun layık görülmesine de ayrı bir değer biçti.

İGİAD’ın 2013 Yılı Girişimcilik Ödülü Reis Makina’ya verildi. Ödülü alan Dursun Topçu konuşmasında; “Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyıla yaklaşan ticari geçmişleriyle faaliyet yürüttüklerini ve sektörde oluşturdukları tarihsel güveni, ticari başarıyla ve yenilikçi bir anlayışla geleceğe taşıdıklarını” vurguladı.