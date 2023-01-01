İhracatçılar Hızlı Prototipleme Merkezi kuruyor

İMMİB Erkan Avcı Endüstriyel Tasarım Meslek Lisesi...





İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından sürdürülen Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, “Hızlı Prototipleme Merkezi” projesini İMMİB Erkan Avcı Endüstriyel Tasarım Meslek Lisesi’nde hayata geçiriyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin de ortaklığıyla yürütülen proje, 15 Ağustos’ta başlayacak. Projenin 9 ay sürmesi planlanıyor.

“Hızlı Prototipleme Merkezi” ile sanayicilerin ürünlerinin prototiplerini ürettirebileceği ve yeni geliştirilen ürünlerinin potansiyel kullanıcı testlerini yaptırabilecekleri ortak kullanım alanına kavuşarak maliyetlerini düşürmeleri hedefleniyor. Merkezin hedefinde; Elektrik-elektronik ürünler, metalden mamul ürünler ve plastikten mamul ürünler alanında faaliyet gösteren üretici ve ihracatçı firmalar ile bu sektörlerde çalışan uzmanlar, üniversiteler ve meslek lisesi öğrencileri yer alıyor.