İkitelli OSB Endüstri Meslek Lisesi’nin temeli atıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni Hizmet Binası'nın ve İkitelli OSB Endüstri Meslek Lisesi'nin temel atma töreninde konuştu.





Konuşmasında OSB’nin yaşadığı mülkiyet sorunlarına ağırlık veren Ergün şöyle dedi: “Geçmişte haksızlığa uğrayanlar olmuştur diye mülkiyet davalarında zaman aşımını kaldırdık. Burada boşluklardan yararlanmak isteyen avukatlar var. Uyanık avukatlar, 'Sizin arsalar vaktiyle ucuza kamulaştırılmıştır, şimdi buralar çok değerli, bir dava açsak, sen bize bir vekalet versen, biz bu davayı kazanırız, yarısı senin yarısı da benim olur' diyor. Bu suistimalin olmaması lazım.”