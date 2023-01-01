İklimlendirme sektörüne 100 kadın girişimci

KOSGEB, KalDer ve Daikin işbirliği ile üniversite mezunu girişimci kadınları kendi işinin patronu yapmak için hayata geçirilen Daikin Sakura Projesi, daha ilk yılında büyük ilgi gördü. 3’üncü yılında 100 kadın girişimciyi işyeri sahibi olarak iklimlendirme sektörüne kazandıracak olan proje, gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen 14 kadın girişimci ile yola çıktı.

Eğitim ve işyeri desteği sağlayarak üniversite mezunu genç kadınlara girişimci olma fırsatı sunan ve 3 yılda 100 kadına ulaşmayı amaçlayan Daikin Sakura Projesi’nde ilk yılda destek almayı başaran 14 isim şunlar oldu: “Özlem Erginsoy Uruk (Bursa), Alev Aktürk (İstanbul), Melek Demircan (İstanbul), Emine Mira Demir (İstanbul), Alev Karavelioğlu (İstanbul), Melike Gülbahçe (İstanbul), Zehra Erdem (Ankara), Ezgi Orhan (İzmir), Seval Yılmaz (İstanbul), Müzeyyen Karagöz (Ankara), Pelin Atak (Ankara), Güleser Çelik (Diyarbakır), Firuze Karaosmanoğlu (İzmir), Özge Küçük (İzmir)”.