İK’nin gündeminde “Yetenek Yönetimi ve Liderlik” var

İK departmanları 2015’te “Yetenek Yönetimi ve Liderlik” eğitimlerine daha çok zaman ve kaynak ayıracak. En çok işe alım perakende sektöründe beklenirken ilaçta işten çıkarmalar olacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği 2014’te İK’nın en çok zaman ve kaynak ayırdığı üçüncü konu iken 2015’te öncelikler listesinde yeralmadı. PERYÖN Başkanı Sevilay Pezek Yangın, 2015 yılı İK gündemine ilişkin tahminlerini şöyle sıraladı: “2015’te kurumların gündeminde ‘Yetenek Yönetimi’ yerini koruyacak ve şirketlerin yetenekleri kapmak konusundaki yarışı sürecek. Bu nedenle sosyal medya ve ‘İşveren Markası Yönetimi’ önplana çıkacak. İK’nın şirketin iş hedefleri ve insan yönetim ihtiyaçlarını takip edebilmesi ve proaktif hareket edebilmesi için İK stratejik ortaklık konusu yine 2015’in de trendlerinden olmaya devam edecek.”