REEL SEKTÖR Haberleri Tümü

İKV Genel Kurulu yapıldı. Yeni Başkan Ömer Cihad Vardan oldu.

Türk özel sektörünün, Ab konularındaki ihtisas kuruluşu İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) genel kurulu AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başladı.

Başkanlığa Ömer Cihad Vardan getirildi. Seçilen Yönetim Kurulu şöyle; Prof. Dr.Haluk Kabaalioğlu, Mesut Okyay, Yavuz Canevi, Atilla  Menevşe Işınsu Kestelli, Ahmet Sayar, Mehmet Nıuri Görenoğlu, Zeynep Bodur Okyay, Baha Telli, İlyas Gençoğlu, İlhan Soylu, Şükrü Alkan, Münir Üstün, Tuğrul Kudatgobilik, Hikmet Tanrıverdi, Simone Kaslowski, Denetim kurulu'na ise Hasan Hüseyin Coşkun ve Kenan Atalay seçildiler. 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü