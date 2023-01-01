İKV Genel Kurulu yapıldı. Yeni Başkan Ömer Cihad Vardan oldu.

Türk özel sektörünün, Ab konularındaki ihtisas kuruluşu İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) genel kurulu AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başladı.

Başkanlığa Ömer Cihad Vardan getirildi. Seçilen Yönetim Kurulu şöyle; Prof. Dr.Haluk Kabaalioğlu, Mesut Okyay, Yavuz Canevi, Atilla Menevşe Işınsu Kestelli, Ahmet Sayar, Mehmet Nıuri Görenoğlu, Zeynep Bodur Okyay, Baha Telli, İlyas Gençoğlu, İlhan Soylu, Şükrü Alkan, Münir Üstün, Tuğrul Kudatgobilik, Hikmet Tanrıverdi, Simone Kaslowski, Denetim kurulu'na ise Hasan Hüseyin Coşkun ve Kenan Atalay seçildiler.