İLBANK’tan yerel yönetimlere dev yatırım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. (İLBANK) Genel Müdür Vekili Tuncay Karaman, Türkiye'nin 783 ayrı noktasında 4 milyarlık yatırımla yerel yönetimlerin sorunlarına çare olmaya devam ettiklerini söyledi.





Banka’nın 2013 yılının ilk 4 ayında sözleşme bedeli yaklaşık 4 milyar 220 milyon TL olan yerel yönetim projelerini sonuçlandırmak için çalıştığını belirten Karaman çalışmaların 2013 yılı boyunca yoğunlaşarak artacağını da açıkladı.

