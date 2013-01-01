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İLBANK’tan yerel yönetimlere dev yatırım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. (İLBANK) Genel Müdür Vekili Tuncay Karaman, Türkiye'nin 783 ayrı noktasında 4 milyarlık yatırımla yerel yönetimlerin sorunlarına çare olmaya devam ettiklerini söyledi.



Banka’nın 2013 yılının ilk 4 ayında sözleşme bedeli yaklaşık 4 milyar 220 milyon TL olan yerel yönetim projelerini sonuçlandırmak için çalıştığını belirten Karaman çalışmaların 2013 yılı boyunca yoğunlaşarak artacağını da açıkladı.

 

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