İletişim duayenleri İstanbul’da buluşuyor

Global PR Trends Zirvesi 26-27 Şubat tarihlerinde Pera Palace Otel’de yapılacak.

Bu yıl resmi iş ortağı Excel İletişim Yönetimi olan zirvede, Linkedin’den General Electric’e, HSBC’den Roche’a, Lenovo’dan BBC’ye dünyanın en önemli markalarının iletişim uzmanları biraraya gelecek. İletişim dünyasındaki global trendlerin tartışılacağı Zirve’de itibar yönetiminden inovasyona kadar sektör gündemine yön veren konular masaya yatırılacak; interaktif toplantılar, sektörün nabzını tutacak.