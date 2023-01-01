İlhami Koç: “Yatırımcılar kendileri için en uygun fonları kolaylıkla alabilecek”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Türkiye’de fon sektörünün dağıtım kanallarının sınırlı olması nedeniyle istenilen gelişimi gösteremediğini belirterek, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun (TEFAS) ülke için çok önemli bir platform olacağını söyledi.

Koç, “TEFAS aracılığıyla yaratılan açık mimari modelinin sektörümüz için çok tarihi bir adım olduğuna inanıyoruz. Artık yatırımcılar, fonlar arasında karşılaştırma yaparak kendileri için en uygun fonları kolaylıkla alabilecekler” dedi. Koç, TSPB bünyesinde statüleri gereği kurulan Meslek Komiteleri dışında belirli konularda alt komiteler ve çalışma grupları da oluşturmayı hedeflediklerini ve bu amaçla Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çalışma Grubu’nu kurduklarını anlattı.