İMES’te yeniden Kemal Akar dönemi

İMES Sanayi Sitesi’nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2014 Cumartesi günü Titanic Business Hotel’de gerçekleştirildi. Sanayicilerin yoğun katılımıyla tek liste olarak yapılan seçimde Kemal Akar yeniden başkan seçildi.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini anlatan İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, altyapı çalışmalarından, kapsamlı projelere, destek programlarından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda imkanlarını sürekli iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti. İMES’in dünyanın dört bir yanına ihracat yapmakta olduğunu aktaran Kemal Akar, şunları söyledi: “Yıllarca hayallerini kurduğumuz İMES Park Projesi’nde sona geldik. İMES’i hak ettiği yere kavuşturacak ve değerine değer katacak bu projenin etkilerini daha inşaat süresi içindeyken bile görmeye başladık. Hepimiz mülklerimizin değer kazanmaya, kira gelirlerimizin artmaya başladığını görüyoruz. İMES’imizin hiçbir kaybı olmaksızın 5 adet banka şubemizin projemiz içerisindeki yerlerine taşınmasını sağladık. Otelin kaba inşaatı ve cephe kaplaması tamamlanarak, içyapı çalışmalarına geçildi. Projemizde yer alan 4 ve 5 yıldız standartlarındaki Otelimiz için inşaata başladığımız ilk günden beri yurtiçi ve yurtdışından pek çok işletmeci ve marka ile görüşmeler gerçekleştirildik.”



Genel Kurul’da İMES’in yeni yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Yönetim Kurulu: Kemal Akar, Abdullah Arslan, Yakup Öztürk, Mahmut Yelmi, Mehmet Ali Dağıstan, Levent Taş ile Ayhan Kılavuz.

Denetim Kurulu: Mahmut Uzun, Saadettin Çay, Murat Yağcı.