İMİB açıkladı: Hedef aşıldı

2013 Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Mehmet Özer şu bilgileri verdi:

Türk madencilik sektörü, 2013 yılı için belirlediği 4.5 milyar dolarlık ihracat hedefini Kasım ayı sonunda aştı. Ocak-Kasım 2013 döneminde 4 milyar 617 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 22 artırdı. Bu dönemde maden ihracatının en fazla yapıldığı 5 ülke sırasıyla Çin, ABD, Irak, İtalya ve Belçika oldu.

Açıklamaya göre miktar bazında artış 20,67 milyon ton ile yüzde 9,52 gerçekleşti. Değer bazında artış oranı yüzde 22’yi buldu. Madencilik sektörü Bulgaristan, Güney Kore Cumhuriyeti, Hollanda, Libya ve Azerbaycan-Nahçıvan’a yaptığı ihracatı da önemli oranda arttırdı. Doğal taş ihracatı 2 milyar doları aştı. Başlıca pazarları Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve Azerbaycan-Nahçıvan oldu. Metalik cevherler ihracatı yükselişini korudu.