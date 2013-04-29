İMİB doğal taş tasarım yarışması

“Taşı Yaşatan Tasarımlar” yarışması ihracatı artıracak





İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, “Taşı Yaşatan Tasarımlar” konulu doğal taş tasarım yarışmasını başlatıyor. Profesyonellerin ve öğrencilerin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi: 29 Nisan 2013.

Yarışmanın profesyonel kategorisinde, birinci gelen tasarımın sahibi 20 bin TL, ikinci 15 bin TL ve üçüncü 10 bin TL ödül kazanacak. Profesyonel kategoride mansiyon ödülü ise 5 bin TL. Öğrenci kategorisinde ise birinci tasarım 10 bin TL, ikinci tasarım 7 bin 500 TL ve üçüncü tasarım 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Öğrenci kategorisinde 2 bin 500 TL’lik mansiyon ödülü de verilecek.

İMİB Başkanı Mehmet Özer, günümüzde artan rekabet ortamında sanayiciler için farklılaşmanın olmazsa olmaz bir kriter olduğuna dikkat çekti. Mehmet Özer, farklılaşmaya giden yolda tasarıma ve tasarımcılara büyük bir rol düştüğünü belirterek şunları söyledi: “Doğal taş sektöründe katma değeri yüksek ürünler için tasarım son derece önemli. Türk doğal taş sektörünün global arenadaki marka algısını yukarıya taşımak için tasarıma yatırım yapmak ve tasarımcıları desteklemek gerekiyor. İMİB olarak biz de bu amaçla doğal taş tasarım yarışmamızın ikincisini düzenliyoruz.”