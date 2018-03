İMMİB 2013 ihracatın yıldızları

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birlikleri (İMMİB)’nin bu yıl yedincisini düzenlediği geleneksel İhracatın Yıldızları ödülleri sahiplerini buldu. Şu firmalara ödül verildi:

- Endüstriyel Mineraller dalında: Eti Maden İşletmeleri ve Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.

- Metalik Mineraller dalında: Tüprag Eksport İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Ekin Maden Ticaret ve San. A.Ş. ve Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü

- Doğal Taşlar dalında: Alfa Mermer Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti., Kinan Dış Tic. Ltd. Şti. ve Dimer Mermer İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

- Ferro Alyajlar ve Diğer Madencilik Ürünleri dalında: Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ak-Pa Teks. İhr. Paz. A.Ş. ve Karbonsan Zımpara Taşı San. A.Ş.