İMMİB Endüstriyel tasarım yarışması

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İMMİB) geleneksel hale getirdiği Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 10. yılını doldurdu. Bu yıl 4 farklı kategoride 336 tasarımcının 246 proje ile katıldığı yarışmada 30 proje dereceye girerek ödül aldı.

Ödül töreni; İMMİB’in sektöre tasarımcı yetiştirmek amacıyla inşaa ettiği İMMİB Erkan Avcı Endüstriyel Tasarım Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, İstanbul Kimyevi Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz, Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Bünyamin Kutlu, birlik yönetim kurulu üyeleri, tasarımcılar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törenin Açış konuşmasını yapan İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve katma değer kavramlarını sürekli gündemlerinde tuttuklarını anlattı; ekonomik büyümenin, istihdam artışının ve yaşam kalitesinin temel yolunun bu kelimelerden geçtiğini vurguladı.

Konsept kategorisinde Ezgi Yelekoğlu ve Altuğ Toprak “Orbits” adlı tasarımlarıyla ilk sırayı alırken, öğrenci dalında “Combo” isimli tasarımıyla Duygu Güloğlu birinci oldu.