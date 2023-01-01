İngiliz Ticaret Odası (BCCT) ve HSBC’den Business Centre

Türkiye pazarında olan veya bu pazara girmeyi planlayan İngiliz şirketlerine ve girişimcilere gerekli destek ve danışmanlığın sunulabileceği ve İngiliz işadamlarının İstanbul’da çalışma ofisleri olarak kullanabilecekleri Business Centre ( İş Merkezi), Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası’nda (BCCT) hizmete girdi.

HSBC’nin katkılarıyla kurulan Business Centre; Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, HSBC Grup Genel Müdürü ve HSBC Türkiye Genel Müdürü Martin Spurling ve Birleşik Krallık Başkonsolos Yardımcısı ve Ekonomi ve Refah Bölümü Başkanı Rafe Courage’ın katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı.

Business Centre; Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası ve HSBC’nin Türkiye ve İngiltere’de iş yapan ve değer yaratan işadamlarına pratik iş destek hizmetleri sunabilmesi amacıyla tasarlandı. Açılış töreninde ayrıca Türkiye pazarında faaliyet gösteren ve bu pazara girmeyi hedefleyen İngiliz şirketlerine danışmanlık hizmetinin sunularak İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesini desteklemek amacıyla HSBC ile Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası arasında stratejik ortaklık anlaşması da imzalandı.