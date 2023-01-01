İngiltere-Türkiye ticareti için

Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası ve UKTI (Birleşik Krallık Ticaret&Yatırım Departmanı) İngiltere ve Türkiye arasında ticareti artıracak olanakları destekleyen stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı.





Britanya ve Türkiye arasında ticari ilişkileri geliştirmek ve yeni işbirlikleri yaratmak hedefiyle imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, iş dünyasına dinamizm katacak.

Bu girişim, Türk ve Britanya firmalarına her iki ülkede ve Orta Asya gibi üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları sunacak. Böylece UKTI ile birlikte Türkiye’deki Britanyalı şirketler, yatırımcılar ve hissedarlar için güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratılmış olacak.