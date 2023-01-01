İngiltere’de üniversite-sanayi

Toplum Bölüm Başkanı Dr. Jo Beall'ın...





Çalısma ziyareti için gittiği İngiltere'de British Council'ın düzenlediği akşam yemeğine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İngiltere Bilim ve Üniversiteler Bakanı David Willetts ile bir araya geldi. British Council Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve Toplum Bölüm Başkanı Dr. Jo Beall'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki üniversite ve sanayi ortaklıklarının artırılmasına nasıl destek verileceği görüşüldü.

Bakan Ergün toplantıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu yemekte, British Council'la iş birliklerimiz ve üniversiteler arası olası ortaklıkları daha iyi ifade etme fırsatı bulduk. Çok faydalı olduğuna inandığım farklı fikirler ve öneriler paylaşıldı" dedi.

İngiltere Bilim ve Üniversiteler Bakanı David Willetts ise yaptığı konuşmada iki ülkenin ilişkilerinin bilim, üniversiteler ve sanayi işbirlikleri üzerinden kuvvetlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu ve benzeri toplantıların ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Dr. Jo Beall ise konuşmasında British Council'ın Yüksek Öğretim - Endüstri İş Birliği Programının şimdiye kadar Türkiye ve Birleşik Krallık'tan üniversite ve endüstri kuruluşlarıyla birlikte 22 ortaklık kurulmasını sağladığını ve önemli başarılar kazanan bu projelerin 22.5 milyon avro değerinde uluslararası fona başvurduklarını belirtti.