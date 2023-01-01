İnovasyonda Anadolu Ateşi İzmir’den yandı

Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, inovasyon kültürünü Anadolu’ya yaymak amacıyla ilk adımını İzmir’den attı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Arçelik, Türk Hava Yolları (THY), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm ortağı olarak destek verdiği organizasyona, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, EİB Koordinatör Başkanı ve İnovasyon Komite Üyesi Sabri Ünlütürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanında bazı birlik başkanları, akademi, sanayi ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. Törenin açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Hayal etmekten korkmayın. Cesur olun, her şey hayal kurmakla başlar. Kavun karpuz kabuklarından oyuncaklar yapan ‘yırtık donlu’ bu çocuk hayal gücüyle bu noktalara geldi” dedi. Zeybekci, hayallerin ticari ve sosyal bir değere dönüşmesiyle inovasyon haline geleceğine vurgu yaparak, yeni dünyanın fikirlerin çarpışmasıyla şekilleneceğini ifade etti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise değişimin gücünü inovasyondan aldıklarını söyleyerek, “Neden yıllardır inovasyon, inovasyon diyoruz ve inovasyona bu kadar önem veriyoruz? Çünkü ihracatımızın geleceği inovasyonla yapacağımız atılıma bağlı” diye konuştu. EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de etkinliğin Anadolu turunun İzmir’den başlamasının önemine dikkat çekti.