İnşaatta dünya ikinciliği

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerine göre sıraladığı; “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2014 yılında 42 Türk inşaat firması kendine yer buldu. Geçen yıl bu sayı 38 idi.

Buna göre Türkiye, 62 firma ile listede birinci sırada yeralan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada ise 31 firma ile ABD bulunuyor. En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması’nın pazar büyüklüğü 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.4 artarak 543.97 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Pazar payımızı arttırmak ve daha yüksek katmadeğer yaratmak için yapılması gereken yurtdışında ortaklıklar kurarak; hem aynı bölgelerde birbirimizle rakip olmadan daha uygun şartlarda işler almak, hem de ortaklık kültürü ve güçbirliği içinde daha ekonomik ve daha hızlı işler yapmaktır.”