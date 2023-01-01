İnşaatta Kalite Zirvesi

İMSAD ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen “4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi” gerçekleştirildi. Zirve’nin ana sponsoru BASF oldu. Zirve’de sektör “Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet” temasıyla ele alındı.





Organizasyonun açılış oturumunu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç gerçekleştirdi. BASF Yapı Kimyasalları Satış ve Pazarlama Direktörü Galip Sayıl, zirvenin “Sürdürülebilirlik ve Hedefler” konulu özel oturumuna konuşmacı olarak katılarak, BASF’nin sürdürülebilirliğe yönelik bakış açısını ve bu alanda yaptığı çalışmaları katılımcılara aktardı.