İnsan kapitali yönetimi

Kurucu&CEO, NEY Danışmanlık ve Eğitim, Yönetici/Lider Koçu, Değişim Yönetimi Uzmanı ve Sertifikalı Birkman Danışmanı Nazlı Eda Yavuz, bilimsel koçluk metodları, Gestalt prensipleri ve Birkman Metodu yöntemini birleştirerek, ‘İnsan Kapitali Yönetimi’ alanında değişim ve gelişim çözümleri sunuyor.

Bireysel ve kurumsal müşterilerine, ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda özel programlar hazırlayan Yavuz, İnsan Kapitalinde Değişim Yönetimi’ni şöyle tanımlıyor: “İnsan Kapitali terimi ile ortaya çıkmış olmak birçok kişinin kafasını karıştıran ve insanı, insani olmaktan çıkartmak olarak anlaşılan bir durum. Ancak, burada kapital ile kastımız aslında insanın bir sermaye ve kendi başına bir yatırım olma durumudur. Her çalışan, en tepeden en alta bir yatırımdır.”

Bir markanın sürdürülebilir başarısı aynı sektördeki diğer markalardan nasıl farklılaştığına bağlı olduğunu aktaran Yavuz, farklılaşma noktasının yaratıcılık ve yenilik olduğunun unutulmamasını istiyor.

Fikirler insanlardan çıkar. Yani bir markanın çatısı altındaki insanları sektörel avantaja çevirmek kurumun İnsan Kapitali Yönetim Stratejilerine bağlıdır. İnsan Kapitali Yönetiminde Değişim yaparken dikkat ettikleri hususların önemli olduğunu belirten Yavuz, şu bilgiyi veriyor: “Motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçlar, stres davranışları, bireysel performans değerlendirme ve geribildirim ihtiyaçları, direnç yönetimi, rekabet yönetimi, liderlik stilleri ve lider-takım uyumudur. Sadece lider ve yöneticilerin genel yönetim becerilerine odaklanmak sürdürülebilir başarı için yeterli değildir. Sürdürülebilir başarı ancak değişim otomasyonu kazanmış organizasyonel kültürlerle sağlanabilir, değişim otomasyonu da sadece bireysel farklılıkların gelişimine yatırım yapan insan kapitali yönetim sistemleri ile gerçekleşir.



Birkman Metodu’nu kullandıklarının altını çizen Yavuz, metodu şöyle özetliyor:

“Bir danışmanlık metodu olarak Birkman Dünya’da NASA, Coca Cola, HBO, ING Bank, Shell, Pfizer, Apple gibi sektörel devlerin işe alım, takım kurma ve yönetme, satın alma ve birleşme, lider gelişimi ve değişim yönetimi gibi İnsan Kapitali Yönetim alanlarında 60 yıldan fazla süredir kullanıyor olduğu yöntemdir.”