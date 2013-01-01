Intel’den ‘Nesnelerin İnterneti’

Intel, ekosistemle geliştiricileri Türkiye’nin en kapsamlı “Nesnelerin İnterneti” toplantısında buluşturdu.

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Türkiye’den bu alanda dünyaya açılacak milyar dolarlık başarı hikayeleri çıkartma amacında olduklarına dikkat çekti. Aydın, şunları dile getirdi: “‘Dördüncü endüstri devrimi’ olarak nitelendirdiğimiz Nesnelerin İnterneti devrimi, önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak.

Günlük hayatın yanında tüm sektörlerin iş yapış şekillerini değiştirecek. 2013’te 8.7 milyar olan akıllı cihaz sayısı, 2020’de 50 milyara çıkacak. Otomobillerden ev eşyalarına, kişisel araçlardan evcil hayvanlara kadar, bir fayda sağlayacak her şeyin bağlanacağını, önümüzdeki 20 yılda şehirlerin akıllı şehirlere dönüşmesi için 41 trilyon dolar harcanacak.

Giderek artan cihaz sayısıyla beraber; daha verimli, daha hızlı, daha eğlenceli bir yaşam vaad eden ‘Nesnelerin İnterneti’ devri kaçınılmaz hale geliyor.”