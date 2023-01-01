Intertech yeni binasının temelini attı

Intertech, Teknopark İstanbul’daki yeni binasının temel atma töreni, Intertech Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ateş ve Genel Müdürü Ömer Uyar’ın evsahipliğinde, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Dr. İsmail Arı katılımıyla gerçekleştirildi. Hakan Ateş; “Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, sürdürülebilir büyümenin yolu, teknoloji geliştirmekten ve yenilikçi olmaktan geçiyor.

Intertech de bu bağlamda, kurulduğu günden bu yana bir inovasyon üssü olarak geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye odaklanıyor. Bugün itibarıyla sayıları 850’yi aşan genç, dinamik mühendis kadromuz ile yüzde yüz yerli ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Toplamda 7 ülkede 26’sı banka olmak üzere 43 finansal kuruma müşteri yönetimi, iş süreçleri yönetimi, finansal uygulamalar, iş zekası ve dağıtım kanalları yönetimi alanlarında ürün ve hizmet sunarak önemli bir başarı hikayesine imza atıyoruz” dedi.