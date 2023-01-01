IP CONFERENCE ne dedi?

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen IP CONFERENCE (Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı) ‘Fikir hırsızlığına hapis cezası geliyor’ dedi.





Konferansı açış konuşmasında Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları sisteminin etkinleştirilmesi yönünde Bakanlık tarafından bir dizi düzenleme ve kanun üzerinde çalışıldığını belirterek, yeni düzenlemeler doğrultusunda piyasaya taklit ürün sürenlere ve her türlü teknolojik ürün taklidine 1-3 yıl arasında hapis cezası getirileceğini söyledi. Ergün, taklit ürünleri hırsızlık muamelesi görecek dedi. Patent uygulamasını ve tescil sürecini etkinleştirmek için tasarımlara itirazın kaldırılacağını, üniversitelerin artık kurumsal olarak patent sahibi olabileceklerini, ayrıca buluş sahibi öğretim üyelerinin patent hakkının en az üçte birinde hak sahibi olacağını ifade etti.