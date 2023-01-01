İş Bankası'ndan 81 ile 81 orman

İş Bankası'nın, Orman ve Su işleri Bakanlığı ile TEMA Vakfı işbirliğinde 2008 yılında başlattığı ve Türkiye'nin en büyük kurumsal ağaçlandırma projelerinden biri olan "81 ilde 81 Orman" projesinin dikim aşaması tamamlandı.





İş Bankası'nın, Orman ve Su işleri Bakanlığı ile TEMA Vakfı işbirliğinde 2008 yılında başlattığı ve Türkiye'nin en büyük kurumsal ağaçlandırma projelerinden biri olan "81 ilde 81 Orman" projesinin dikim aşaması tamamlandı. Beş yıl boyunca devam eden proje ile 23 farklı türde, 2 milyon 205 bin fidan dikildi. iş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, iş Bankası olarak dikim aşamasını tamamlamış olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a 81 ilimizde 81 orman kurduk. Hepimizin ortak geleceği için yapacağımız en iyi şeylerden biri de fidan dikmektir" dedi.