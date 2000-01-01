İş Bankası'ndan Avea hisselerinin Türk Telekom'a satışına imza

Türkiye İş Bankası ve Grup şirketleri, ellerindeki Avea hisselerini Türk Telekom’a 875 milyon TLkarşılığında satıyor.

Türkiye İş Bankası, banka ve Grup şirketlerinin elinde bulunan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea) hisselerinin satışı konusunda Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile anlaşmaya vardı. İş Bankası ile Grup şirketleri; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, Efes Holding A.Ş. ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin Avea’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 10.0035'lik kısmını temsil eden ortaklık paylarının, 875 milyon TL bedelle şirketin ana hissedarı olan Türk Telekom’a satışına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalandı. Pay devri, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından gerçekleştirilecek. Satış bedeli, pay devir tarihinden itibaren yaklaşık 4.5 yılda ve toplam 6 taksitte ödenecek. Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, banka ve Türk Telekom Grubu arasında uzun yıllardır devam eden ve pay devri ile pekişen olumlu işbirliğine işaret edilerek, bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Mart 2000’de Ulaştırma Bakanlığı’nca açılan GSM 1800 Lisans İhalesi’ni kazanan İş Bankası ile TelecomItalia’nın oluşturduğu konsorsiyum tarafından Eylül 2000’de kurulan İş Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Aria), Şubat 2004’teki Aria-Aycell birleşmesinden bu yana Avea markası ile mobil iletişim hizmetleri sunmaya devam ediyor. Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Avea’nın tüm hisselerinin Türk Telekom tarafından alınması yönünde anlaşma sağlanmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken bunun Grubun ileriye dönük büyüme hedeflerini destekleyecek önemli bir adım olduğunu söyledi.